Депутат рады рассказал, как Порошенко матерился по-русски после звонка Байдена. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

18 марта депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозапись разговора экс-президента Украины Петра Порошенка с подчиненными после телефонной беседы с нынешним президентом США Джо Байдена. Она прошла 19 декабря 2016 года.

Дергач заявил, что публикуя пленки разговора Петра Порошенко п(редположительно с главой МИД страны Павлом Климкиным) он разоблачает коррупцию. По его словам, экс-президент Украины убирал с должностей людей, мешающих компании «Бурисма» заносить деньги семье Байденов за политическую «крышу», сообщает Страна.ru.

Байден и Порошенко в ходе разговора обсуждали национализацию Приватбанка.

«Еще одна запись того, как вор и коррупционер во главе государства с помощью президентских полномочий и русского мата грабил украинцев», — сказал Деркач.

В разговоре Порошенко общается с Климкиным на чисто русском языке и при этом сильно матерится.

«Костя, когда в следующий раз ты решишь спорить с президентом, ты крепко подумай», — парирует Порошенков разговоре.

Год назад национальная полиция получила от Государственного бюро расследований Украины заявление бывшего украинского генерального прокурора Виктора Шокина, в котором он указывает на вмешательство в его работу Байдена.

В прошлом году в СМИ появилась запись разговора Байдена и Порошенко, в которой политики обсуждали отставку Шокина.

Напомним, что Байден при президенте Бараке Обаме занимал должность вице-президента и курировал среди прочего и украинское направление.