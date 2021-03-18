«Аудитория хочет покаяния»: Канделаки объяснила при каких условиях избивший арбитра Широков может вернуться на «Матч ТВ»

Тина Канделаки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Генеральный продюсер субхолдинга «Матч ТВ» Тина Канделаки в интервью на Радио "Комсомольская правда" рассказала, при каких условиях экс-футболист Роман Широков сможет вернуться в эфир. Широков, играя в любительском матче за команду канала, избил арбитра, и больше на «Матч ТВ» не появлялся.

- Ромы не было уже где-то год в эфире. Но я с Ромой на связи, - рассказала Тина Канделаки. - Если говорить с точки зрения законов телевидения, если человек, ассоциированный с нашим каналом, оказался в такой ситуации, не важно, фамилия твоя Широков, Кокорин, Мамаев, аудитория хочет покаяния. После покаяния аудитория готова всегда заново принять своего героя. В американском спорте и телевидении таких примеров масса.

- Широков не захотел каяться?

- Не в этом дело. Я ему говорю: «Слушай, Рома, вот такая история, надеюсь, что ты понял, что ты осознал. У всех людей есть право на второй шанс. Давай начнем с интервью для сайта и посмотрим, как все будет развиваться». Мы стали это обсуждать, и стало понятно, что не проговорить тот скандал мы не можем. А если мы будем проговаривать, то для него это было бы плохо, у него были свои соображения, тогда еще суд не закончился. Я ему говорю: «О'кей, раз ты не можешь про эту тему поговорить публично…»

За избиение футбольного судьи Широков был приговорен к 100 часам общественных работ и к выплат моральной компенсации пострадавшему в 100 тысяч рублей. Полный текст интервью читайте здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-футболист «Зенита» Роман Широков продал за 100 тысяч рублей бутсы, в которых избил арбитра

По словам адвоката Вадима Лялина, эти деньги были переданы в детский дом (подробности)