Тина Канделаки прокомментировала слухи об отстранении ведущих «Матч ТВ» за лишний вес

Тина Канделаки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Генеральный продюсер субхолдинга «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала в интервью на Радио "Комсомольская правда", за что ведущих может отстранить из эфира. Ранее СМИ сообщали, что некоторые журналисты были выведены из эфира за лишний вес.

- У нас не стоят весы при входе в студию. Если бы стояли, я бы, наверное, тогда сама весила 52 килограмма, но явно вешу больше. Это глупости. Мне очень обидно за такие слухи. Это очень мешает нашей обычной рутинной внутренней работе, когда вот так спортивные журналисты берут и что-то передергивают, - сказала Канделаки. - Все на «Матч ТВ» очень просто: если вы хотите быть в кадре, вы должны быть к этому готовы. Интеллектуально, физически и внешне. Если вы вечером накануне ели-пили-лежали, но не готовились и верстку эфира вообще в руки не брали, это всегда видно. Все, что было накануне, в эфире очень хорошо видно, - рассказала Тина Канделаки.

Так же генеральный продюсер субхолдинга Матч ТВ прокомментировала свой пост в Телеграм-канале. Канделаки написала, что "никакая пластическая операция не сможет спасти увядающий мозг". А увядать мозг может от нескольких вещей: алкоголя, наркотиков, медных труб и преждевременной старости». Некоторые болельщики решили, что эти слова относятся к Василию Уткину, с которым у Канделаки конфликт.

- Я не сижу рядом с Василием Уткиным и не считаю стаканы перед его сном. Если кто-то считает, что это адресовано, Василию Уткины, значит он имеет право так считать. Но это было адресовано всем, кто хочет быть лицом спортивного телевидения, - сказала Канделаки в интервью.

Полный текст интервью читайте здесь.