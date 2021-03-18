Матч ТВ покажет 17 игр Евро-2020. Среди них Россия – Финляндия

На «Матч ТВ» рассказали, сколько матчей Евро-2020 покажет канал. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный редактор субхолдинга «Матч ТВ» Александр Тащин в интервью на Радио "Комсомольская правда" рассказал, как спортивный канал собирается работать на Евро-2020. Чемпионат Европы был перенесен на лето 2021 года из-за коронавируса.

«У нас будет большая выездная студия в центре Санкт-Петербурга с видом на стадион. Мы ее планируем запустить дня за два-три до старта. Она будет включаться в течение дня – текущие выпуски «Все на матч», новостные форматы. И вечером у нас будет как минимум часовой большой формат из этой студии, в которой будут эксперты, гости, наши ведущие. Так что мы нон-стоп будем освещать чемпионат Европы уже с 8 июня», - заявил Тащин.

Кроме того на «Матч ТВ» рассказали, сколько матчей Евро-2020 покажет канал. «Трансляции будут. Они традиционно поделены между нами, Первым каналом и ВГТРК. У каждого канала по 17 матчей, каждый канал покажет по одному матчу сборной России в группе. У нас матч Россия – Финляндия, который как раз состоится в Санкт-Петербурге», - сообщил главный редактор субхолдинга.

В свою очередь генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, каких экспертов планируется задействовать в студии. Среди них есть женщина. «Андрей Аршавин железобетонно будет в Питере. Саша Кержаков, если закончит свою работу с «Томью», тоже присоединится. Но там нужно понять, как будет выглядеть его расписание. Володя Быстров – понятно тоже будет. А дальше могут быть разные решения. Я, например, как женщина очень хочу, чтобы Надя Карпова (футболистка сборной России – прим авт.) у нас была. Это одна из немногих женщин, кто имеет право комментировать футбол», - рассказала Тина Канделаки в большом интервью.

Полный текст интервью читайте здесь.