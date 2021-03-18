Тина Канделаки заявила, что под нейтральным флагом интерес к сборной России сильнее

Тина Канделаки Фото: Иван МАКЕЕВ

В большом интервью Радио "Комсомольская правда" генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, что телерейтинги Олимпиады не пострадают из-за санкций МОК к сборной России. Российские атлеты в Токио будут выступать под нейтральным флагом и без своего гимна.

«Для телезрителей всегда самое главное – эмоции. И зрительский интерес из-за ощущения несправедливости даже выше. Потому что это просто уже такая глобальная битва нас против всех. Причем платят, как вы понимаете, спортсмены, которые ни в чем не виноваты. Я понимаю, если бы, условно говоря, на страт выходили спортсмены, которых поймали на допинге, потом простили и вернули. А идут люди, которые никакого отношения не имеют к тому, что произошло. И когда наказывают на глазах у всего мира страну за ошибки, которые имеются у каждой страны, то, конечно, люди чувствуют несправедливость. И это, наверное, самый яркий пример того, как зрители по телевизору следят за битвой «мы против них», - заявила Тина Канделаки.

Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 года и состоится с 23 июля по 8 августа.

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