Боссы «Матч ТВ» объяснили, почему считают Губерниева лучшим журналистом страны

Дмитрий Губерниев Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки и главный редактор субхолдинга Александр Тащин рассказали в интервью Радио "Комсомольская правда" почему считают лучшим журналистом страны Дмитрия Губерниева.

«Губрениев может кому-то нравиться, кому-то не нравиться. Так же, как и Ургант кому-то нравится, кому-то он наверняка - нет. Или Соловьев, Киселев и так далее. Известные медийные люди. Но что я могу сказать точно о Диме, это профессионал до мозга костей» – заявил Тащин.

«Губерниев живет телевидением живет этим. Почему мы сделали ролики с Губерниевым по мотивам фильма «Одержимость»? Он выступает и рекламирует биатлон на фоне невероятного барабанщика. Губерниев – это абсолютно герой фильма «Одержимость». Больше ничего в жизни Губерниева нет. Губерниев живет как профессиональный спортсмен», - заявила Канделаки.

Так же Тина Канделаки назвала лучшего эксперта Матч ТВ. Им оказался Андрей Ашавин.

«Первое качество и навык ведущего – реакция. Реакция Аршавина – мгновенная. Просто посмотрите, как он шутит, как он говорит, как он реагирует. Это просто дар. Это или есть. Это невозможно воспитать. Я кого хочешь научу разговаривать по суфлеру. Но научить человека таким реакциям невозможно. У Аршавина блестящая реакция. Я бы хотела, чтобы его как можно больше было в эфире» - объяснила свой выбор Канделаки.

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