Экс-посол США в России Уильям Бернс стал главой ЦРУ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенат Конгресса США в четверг, 18 марта, утвердил бывшего американского посла в России Уильяма Бернса на посту главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Кандидатура Бернса была одобрена единогласно. Об этом сообщила пресс-служба Сената.

Бернс будет приведен к присяге в ближайшее время.

С 2005 по 2008 год Бернс работал послом в Москве. В 2011-2014 годах он был первым заместителем госсекретаря США. В последние годы он занимал должность президента Фонда Карнеги.

Уильям Бернс поступил на службу в Госдепартамент в 1982 году. Он не продолжительное время был советником по политическим вопросам в посольстве США в Иордании, затем был направлен в Москву в качестве заместителя посла. В 1994 году, по версии журнала Time, Бернс был внесен в списки "Пятидесяти самых многообещающих американских лидеров моложе сорока лет" и "Ста молодых глобальных лидеров".