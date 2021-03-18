Три страны Европы возобновляют вакцинацию AstraZeneca. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Испания и Франция возобновляют вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. На сайте итальянского правительства подтвердили эту информацию.

Премьер-министр Италии Марио Драги провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры двух стран обсудили приостановку применения препарата фирмы AstraZeneca и сроки ее возобновления.

«Это временная мера предосторожности, которая продлится до четверга, 18 марта, до завершения анализа Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA)», — говорится в сообщении.

Вакцинация препаратом возобновиться и в Германии.

Ранее ряд стран Европы отказались от программы вакцинации препаратом AstraZeneca. Это произошло на фоне двух летальных исходов после вакцинации в Дании и выявленных случаев тромбоза у медиков других стран.

При этом специалисты компании заявили, что количество случаев слишком мало, чтобы делать выводы о препарате.

В ЕС рекомендовали странам продолжать использование вакцины.