Байден не ответил на вопрос о разговоре с Путиным Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос журналистов о том, согласится ли он провести разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

После завершения своего выступления в обсуждении ситуации с вакцинацией от коронавируса в Америке, американский лидер проигнорировал вопросы прессы. Трансляция выступления Байдена велась на сайте Белого дома. Кроме вопроса о Путине он решил не отвечать и на другие вопросы, прозвучавшие из зала.