Моряки подлодки Черноморского флота «Колпино» спели песню под водой

Моряки спели на подложке во время ее движения. Фото: скрин видео

19 марта 2021 года Россия отмечает 115-ю годовщину со Дня образования подводных сил. В Дня моряка-подводника экипаж подводной лодки Черноморского флота (ЧФ) "Колпино" исполнил песню "Усталая подлодка" во время боевого дежурства под водой.

В этот праздничный день в Севастополе у мемориала подводникам-черноморцам пройдут торжественные мероприятия. Командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов, моряки-подводники и ветераны подводного флота возложат венки и цветы к мемориальному комплексу "Витязям черноморских глубин".

В период с 2014 по 2017 год Черноморский флот пополнился шестью новыми дизельными подводными лодками проекта 636.3 – носителями комплекса крылатых ракет "Калибр". Об этом kp.ru сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Отмечается, что эффективность действий подводных сил ЧФ доказана на практике, в том числе при проведении операций по борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике и выполнении боевых стрельб комплексом крылатых ракет морского базирования "Калибр-ПЛ" по объектам боевиков.

Сейчас экипажи российских подлодок ЧФ выполняют учебно-боевые задачи в зоне ответственности, как в ближней, так и в дальней морских зонах.