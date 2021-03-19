Мужчина нашел раритетный Mercedes в сугробе спустя восемь лет после загадочного знакомства. Фото: предоставлено КП очевидцем

В Москве на парковке Российского Университета Дружбы Народов (РУДН) в сугробе случайно нашли раритетный Mercedes 1970 года.

Как сообщил kp.ru источник, хозяин автомобиля искал транспортное средство целых восемь лет и не надеялся увидеть его вновь. Причиной пропажи машины стало необычное знакомство хозяина иномарки в 2013 году с неким мужчиной со странным именем, который на тот момент якобы представился полковником ФСО и, якобы, был криминальным авторитетом в одном лице.

Новый приятель попросил владельца "мерса" на некоторое время одолжить машину, а после получения ключей таинственно исчез и перестал отвечать на звонки.

Накануне хозяин раритетной машины узнал, что его машина может стоять на стоянке около РУДН. Коллекционер написал заявление в полицию и автомобиль действительно там и нашелся, только в сугробе, забытый и никому не нужный. Однако "полковника", угнавшего "мерс" пока так и не нашли.