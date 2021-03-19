Группа "Галасы ЗМеста" готовит новую песню для "Евровидения" от Белоруссии

Музыкальная группа "Галасы ЗМеста", которая будет представлять Белоруссию на песенном конкурсе "Евровидение", готовит новую песню для выступления.

По словам председателя госмедиахолдинга "Белтелерадиокомпания" Ивана Эйсмонта, коллектив уже думает над композицией.

Белтелерадиокомпания является членом Европейского вещательного союза (ЕВС), который, в в том числе, организует "Евровидение" и выступает организатором проекта национального отбора на песенный конкурс и его трансляций как единственный представитель союза в Белоруссии.