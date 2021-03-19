Врач Жанна Понежева: Коронавирус запускает аллергию в полную силу

Доктор медицинских наук, заведующая клиническим отделом инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Жанна Понежева рассказала о том, почему коронавирус запускает у человека аллергию в полную силу

По словам специалиста, еще в начале пандемии covid-19 врачи опасались, что пациенты с с бронхиальной астмой могут оказаться в группе самого высокого риска опасных осложнений и летальных исходов. Но, к счастью, на практике, этого не подтвердилось. Что касается детей, то аллергия у них практически не влияет на течение ковида.

Однако Понежева объяснила, что гораздо тяжелее covid-19 у тех, кто редко сталкивается с проявлением аллергии.

- Гораздо тяжелее протекает инфекция у тех, кто не держит под контролем аллергические заболевания или лишь изредка сталкивался с их проявлениями. У таких пациентов ковид, по сути, служит триггером, запускающим аллергию в полную силу, - рассказала Жанна Понежева.

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