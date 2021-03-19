Иммунолог рассказала, как переносят коронавирус люди с аллергией на пыльцу

Врач аллерголог-иммунолог горполиклиники №180 Департамента здравоохранения Москвы, аспирант кафедры клинической аллергологии и иммунологии Сеченовского университета Лиана Понежева рассказала kp.ru о том, как переносят коронавирус люди с аллергией на пыльцу.

Специалист рассказала о случае у 39-летней пациентки. Женщина наблюдалась у аллерголога последние 5 лет с диагнозами аллергический конъюнктивит, ринит, поллиноз, и проходила специфическую терапию. В июне 2020 года, когда как раз был пик цветения растений-аллергенов, пациентка перенесла коронавирусную инфекцию.

Инфицированная жаловалась медикам на слабость, боль в мышцах, потерю обоняния и повышенную температуру. Однако в итоге пациентка перенесла болезнь без тяжелых последствий, без нарушений функции дыхания.

- Благодаря стабильному состоянию в отношении аллергического заболевания коронавирусная инфекция прошла достаточно легко, без осложнений, - отмечает Лиана Понежева.

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