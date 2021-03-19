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Политика19 марта 2021 2:43

Сенатор Алексей Пушков посоветовал администрации США "научить дипломатии своего президента"

Член Совета федерации дал Псаки совет
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Сенатор Алексей Пушков посоветовал администрации США "научить дипломатии своего президента"

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о возможности сотрудничества США и России.

- Пусть аппарат Белого дома и Госдеп сначала научат дипломатии своего президента, а потом уже о важности дипломатии толкуют. А то одно с другим никак не вяжется, - высказался сенатор в своем посте в Телеграм-канале.

Накануне Псаки заявляла, что власти Америки допускают, что Вашингтон и Москва продолжат находить сферы для продолжения сотрудничества, где их интересы совпадают.