Сенатор Алексей Пушков посоветовал администрации США "научить дипломатии своего президента" Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о возможности сотрудничества США и России.

- Пусть аппарат Белого дома и Госдеп сначала научат дипломатии своего президента, а потом уже о важности дипломатии толкуют. А то одно с другим никак не вяжется, - высказался сенатор в своем посте в Телеграм-канале.

Накануне Псаки заявляла, что власти Америки допускают, что Вашингтон и Москва продолжат находить сферы для продолжения сотрудничества, где их интересы совпадают.