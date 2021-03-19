Нарколог рассказал, как снизить вред от любого алкоголя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал, как можно несколько снизить вред для организма после приема любого вида алкоголя.

По мнению специалиста, даже если вы сделали всего глоток или выпили один бокальчик спиртного, то стоит подумать о воде. Все дело в том, что горячительные напитки нарушает водно-электролитный баланс, то есть обладают обезвоживающим эффектом, а также выводят калий, натрий, магний и кальций.

Казанцев добавил, что алкоголь нельзя запивать сладкой газировкой, поскольку она усиливает опьянение, продлевает его действие и в альнейшем может привести к появлению головной боли. Вместо нее лучше использовать воду или кубики льда.

- Можно даже не запивать, а добавлять в напиток лед. Это уменьшит концентрацию крепкого алкоголя за счет большого количества льда, - приводит слова врача радио Sputnik.

Нарколог Казанце также уточнил, что единственным верным способ исключить вред спиртного является отказ от его употребления.