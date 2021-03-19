В США обвиняют китайскую делегацию в нарушении протокола на переговорах Фото: REUTERS

В США выступили с обвинениями в адрес китайской делегация, которая, по мнению американской стороны, фактически нарушила протокол во время переговоров в Анкоридже (штат Аляска).

В визите китайских коллег американцы увидели "игру на публику". Об этом ТАСС заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

- Делегация США прибыла в Анкоридж с намерением рассказать о принципах, интересах и ценностях, которые лежат в основе нашего взаимодействия с Пекином. <...> Китайская делегация же, напротив, судя по всему, прибыла с целью игры на публику, сосредоточившись на публичном представлении и зрелище вместо содержания. Они четко дали понять это, сразу же нарушив протокол, - высказался источник агентства.

Как писала газета Politico, представители китайской делегации после дополнительных выступлений Блинкена и Салливана настояли на том, чтобы и им было предоставлено ответное слово. Однако к тому моменту всю прессу уже вывели из зала, в котором проходили консультации.