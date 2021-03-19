Последние новости на утро 19 марта 2021: Байден снова назвал Камалу Харрис президентом США

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 19 марта 2021 года. Американский президент Джо Байден во второй раз назвал свою заместительницу, 49-го вице президента Америки, Камалу Харрис, "президентом США". При этом он даже не заметил своей ошибки и не стал поправлять фразу: "Когда президент Харрис и я…". Такую оговорку 78-летний Байден допустил во время своего выступления в Белом Доме в четверг, 18 марта, во время обсуждения успехов кампании по вакцинации в стране.

В России с 1 апреля 2021 года меняются правила сдачи экзамена на водительские права. Теперь начинающим автомобилистам не придется отдельно сдавать "площадку".

"Развод" России и США перестал быть "интеллигентным". Колумнист kp.ru Сергей Мардан - о скандальном интервью Джо Байдена и его "обзывательстве" в адрес Путина.

Европа вводит ковид-паспорта: рассказываем, что это значит для россиян. Шесть вопросов о новом сертификате, который скоро понадобится для въезда в ЕС.

В ряде регионов России с 20 марта будет аномально тепло. Так, по словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, столбик термометра будет показывать значения выше нормы в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

В Болгарии в ходе спецоперации Госагентства национальной безопасности арестовали сразу несколько человек, которые подозреваются в шпионаже в пользу России, сообщило Болгарское нацтелевидение. При этом пока официально факт ареста не подтвердили ни прокуратура, ни МВД Болгарии. По другой информации, среди задержанных нет россиян.

Военно-морской флот России в 2021 году получит сразу несколько атомных подводных лодок: подводный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" проекта "Борей-А" и подлодки "Казань" и "Новосибирск" проекта "Ясень".

Власти Греции намерены увеличить число граждан России, которым будет разрешен въезд в страну с 500 человек до 4 тысяч в неделю. В мае этого года планируется полностью снять ограничения по количеству въезжающих на отдых туристов.