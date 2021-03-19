На Филиппинах одобрили использование российской вакцины «Спутник V» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управление по качеству лекарственных препаратов и пищевых продуктов Филиппин одобрили использование в стране российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для экстренного применения. Об этом сообщил глава ведомства Эрик Доминго

«Известные и потенциальные преимущества вакцины "Спутник V" перевешивают известные и потенциальные риски упомянутой вакцины», - приводит агентство Reuters слова главы управления.

Ранее на Филиппинах одобрили вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca, а также китайский препарат Sinovac.

Напомним, накануне Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что с нетерпением ожидают экспертизы данных и назвали сотрудничество с EMA «отличным примером» победы над пандемией COVID-19 совместными усилиями.