Кипр отменит обязательный карантин для туристов из России с 1 апреля 2021 Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 апреля 2021 года туристы из России смогут въезжать на Кипр без соблюдения обязательного карантина. Такое заявление сделал министр туризма острова Саввас Пердиос в видеообращении к турагентствам туроператора TEZ TOUR.

Как уточнил глава ведомства, Россия будет перемещена из «серой» в «красную» категорию стран. Как сообщает, Ассоциация туроператоров (АТОР) прибывающие в Кипр российские туристы должны за сутки до вылета зарегистрироваться на Cyprus FlightPass и сдать два ПЦР-теста на коронавирус — перед вылетом и по прилёте.

Министр добавил, что островное государство гарантирует россиянам безопасный отдых и соблюдение всех эпидемиологических требований. Саввас Пердиос отметил, что Кипр успешно ведет борьбу с распространением коронавируса, и выразил надежду, что уже к этому летнему сезону туристическая деятельность вернется к своему стандартному состоянию.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в посольстве Греции в Москве сообщили, что российские туристы смогут посетить страну с 14 мая текущего года. Отмечается, что при въезде в Грецию россияне должны иметь при себе отрицательные тесты на COVID-19 или сертификат о вакцинации.