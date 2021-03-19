В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19 весной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная допустила небольшой рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России весной этого года. Ее слова.

По словам эксперта, весной из-за слякоти, оттепели и дождей воздух становится более влажным, что в свою очередь создает комфортные условия для распространения коронавирусной инфекции, а также других вирусов.

«Поэтому, можно допустить небольшой и относительно непродолжительный подъем заболеваемости в пределах от одной до нескольких тысяч от сегодняшних цифр», — передает слова специалиста РИА Новости.

При этом врач не исключила, что показатели заболеваемости могут оставаться примерно на нынешнем уровне и существенно не поменяться. Как она уточнила, если не расслабляться и продолжать соблюдать все защитные меры, а также наращивать темпы вакцинации от коронавируса, то к концу весны, скорее всего, будет отмечена еще большее снижение заболеваемости по сравнению с показателями марта текущего года.