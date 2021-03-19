Вручение премии «Оскар» пройдет в очном формате Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В этом году 25 апреля состоится 93-я церемония вручения премии за заслуги в области кинематографа «Оскара» и пройдет в очном формате в Лос-Анджелесе.

Как сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на организаторов, участие через Zoom будет запрещено, поскольку цифровой формат «сведет на нет» все усилия по обеспечению «безопасного и приятного вечера» для участников и любителей кино по всему миру.

«Мы планируем организовать мероприятие с личным участием в Union Station в Лос-Анджелесе с дополнительными элементами шоу в прямом эфире из Dolby Theater в Голливуде», – приводит издание письмо организаторов мероприятия, направленное номинантам.

В обращении организаторы также обещают обеспечить безопасность церемонии в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, 15 марта, Американская академия киноискусств озвучила номинантов на 93-ию церемонию вручения «Оскар». Чедвик Боузман был посмертно номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза».