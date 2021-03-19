В Москве вечером 19 марта 2021 прогнозируют пробки 8 баллов Фото: Евгения ГУСЕВА

Вечером в пятницу, 19 марта, пробки до восьми баллов ожидают жителей и гостей Москвы. Об этом сообщается в инфографике в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

Согласно приведенным данным ведомства, утром и днем пробки составят от пяти до шести баллов. Вечером они могут достигнуть семи-восьми баллов.

Как уточняют в Дептрансе, утром движение затруднено в строну центра. Придется постоять на Волгоградском проспекте, Люблинской улице и Ярославском шоссе. Затруднено движение на 82 километре МКАД на внутренней стороне, Волоколамском шоссе, Проспекте мира (Северянинский п/д), на Большом Каменном мосту, на Дмитровском шоссе в районе дома 67, Пятницком шоссе в районе дома 54, 31 км МКАД в обе стороны и 53 км МКАД в обе стороны. Хорошая пропускная способность на Ленинградском проспекте, Кутузовском проспекте, Третье транспортное кольцо.