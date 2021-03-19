В Роспотребнадзоре рассказали о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Фото: Светлана Макеева

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизировалась. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Как пояснила специалист, уже на протяжении последних 15 дней число ежедневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 не превышает 11 тысяч в сутки, при этом находясь в пределах 9-10 тысяч случаев. Пшеничная отметила, что тенденция к снижению заболеваемости стала прослеживаться еще с конца прошлого года.

«Причем тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря прошлого года, когда ежедневное число заболевших почти достигло 30 тысяч в сутки», - приводит «РИА Новости» слова эксперта.

По ее словам, на это повлиял целый ряд факторов, включая соблюдение мер безопасности, вакцинацию, а также наличие у части населения антител, которые были приобретены естественным путем.

Как писал сайт kp.ru, Пшеничная также предупредила о возможном росте заболеваемости COVID-19 весной, указав, что погода в это время благоприятна для развития вирусов. Однако отметила, что этого можно будет избежать при соблюдении мер безопасности и вакцинации.