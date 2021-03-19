Центробанк отозвал лицензию у ЮМК банка Фото: Анастасия Осипова

В пятницу, 19 марта, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ЮМК банка в Краснодаре. Об этом говорится в сообщении регулятора

Как уточняется, Центробанк принял такое решение, в связи с тем, что кредитная организация неоднократно нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Центрально банка. Речь идет о нарушениях требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Регулятор сообщает, что деятельность кредитной организации была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, однако более 70 процентов учтенной на балансе ЮМК банка ссудной задолженности были низкокачественными.

В сообщении Банка России также указывают, что в ходе инспекционной проверки «выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков».

В ЮМК банке назначена временная администрация, которая будет работать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.