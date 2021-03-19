Посольство России предупредило Боснию об ответе в случае сближения с НАТО Фото: REUTERS

Российское посольство в Сараево предупредило об ответной реакции Москвы, если Босния и Герцеговина (БиГ) пойдет на сближение с Североатлантическим альянсом. Заявление опубликовано на сайте дипмиссии в этой стране.

«Позиция России по вопросу расширения НАТО хорошо известна. В случае практического сближения БиГ и НАТО наша страна будет вынуждена реагировать на этот недружественный шаг», – говорится в заявлении российского посольства.

В дипмиссии напоминают, что расширение НАТО ни разу не улучшило отношения Москвы с «новыми адептами» альянса. Как отмечают российские дипломаты, что смыслом существования НАТО стала борьба с Москвой, и вступление в него заставит Босния и Герцеговину принимать сторону в военно-политическом противостоянии.

«В отличие от западных партнеров мы не навязываем выбор внешнеполитических приоритетов. Но при этом призываем боснийско-герцеговинских друзей основательно задуматься», – подчеркивают в диппредставительства.

Посольство также призывает Боснию и Герцеговину обратить внимание на пример «динамично развивающихся», но при этом не присоединившихся к Североатлантическому альянсу стран таких, как Швейцария, Ирландия, Австрия, Швеция и Финляндия.

Вступление БиГ в Североатлантический альянс обсуждается с 2010 года. В конце февраля текущего года Совет министров страны принял решение о создании комиссии и укреплении взаимодействия с НАТО.