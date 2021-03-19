Белый дом признал необходимость бороться с расизмом в США после слов Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки признала, что стране необходимо принять дополнительные меры по борьбе с проявлениями расизма. Так политик отреагировала на слова российского лидера Владимира Путина.

«Нам стоит здесь, в США, заняться саморефлексией и признать, что нам нужно сделать намного больше, чтобы противостоять расовой несправедливости и стать лучшей страной», - сказала представитель Белого дома.

Как отметила Псаки, Белый дом «работает над этим», а американский лидер «нацелен на это».

Ранее Путин, говоря об американском истеблишменте, отметил, что до сих пор афроамериканцы в Штатах сталкиваются с несправедливостью, напомнив об «очень жестком» периоде рабовладения в стране.

Как писал сайт kp.ru, накануне Псаки заявила, что Байден не жалеет о своих словах про Путина, отметив, что американский лидер не намерен подбирать выражения. Кроме того, она отказалась пояснить, были ли слова главы Белого дома о российском лидере «метафорой». Напомним, ранее президент США, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что считает российского лидера «убийцей» и не собирается подбирать выражения в отношении российской власти.