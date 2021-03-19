Байден встретился с постпредами входящих в Совбез ООН государств

Джо Байден
Фото: REUTERS
В четверг, 18 марта, президент США Джо Байден встретился с постоянными представителями при Организации Объединенных Наций стран-членов Совета Безопасности ООН. Встреча состоялась в виртуальном формате. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
В ходе заседания американский лидер призвал к принятию мер по отношению к Йемену, Сирии, Ливии, Мьянме и Эфиопии. Президент США указал на важность взаимодействия с партнерами в мире в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, а также с целью экономического восстановления.
В сообщении говорится, что Байден в ходе встречи выразил приверженность Вашингтона основанному на ценностном подходе глобальному лидерству и возобновлению взаимодействия с международными организациями, том числе с Организацией Объединенных Наций.
Россия стала единственной страной из государств-членов Совбеза ООН, которая отправила на встречу с американским лидером заместителя постпреда при организации вместо постоянного представителя Василия Небензи.
Как сообщает зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter-аккаунте, от Москвы во встрече принимала участие заместитель постпреда Анна Евстигнеева, которая в ходе мероприятия не брала слова.