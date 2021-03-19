ФСБ задержала в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского неонацистского сообщества "М.К.У" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности России задержала в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодежного радикального неонацистского сообщества «М.К.У». Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Как передает ТАСС, в ведомстве сообщили, что у молодых людей изъяли нацистские материалы, а также холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению бомб и огнестрельного оружия.

Участники сообщества были задержаны в рамках уголовного дела по статье 282.1 Уголовного Кодекса РФ «Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе».

Как сообщает ФСБ, сообщество было сформировано украинцем Красновым Егором, 2000 года рождения. Задержанные признались, что их «М.К.У» появилась в 2019 году. Один из членов этой группы бы задержан в Ярославле, а 13 - в Геленджике.

В ведомстве заявляют, что участники сообщества готовились совершить теракты, практические навыки они отрабатывали на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур.

Отмечается, что в прошлом году главарь «М.К.У.» в интернете призвал своих сторонников к активизации террористической деятельности на российской территории.

«В качестве демонстрации приверженности нацистской идеологии членами указанной группы была сожжена копия Знамени Победы. Видеоотчет о данной акции направлен членам «М.К.У.» на Украину», - говорится в заявлении ФСБ.