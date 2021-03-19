Производители масок обратились в прокуратуру из-за опасности для медработников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) обратилась в Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести комплексную проверку госзакупок масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3.

Как передает РБК, письма в ведомства от Ассоциации были направлены после того, как АЗИС получила несколько обращений из больниц в Московской и Ленинградской областях, где просили провести независимые экспертизы. После проведения анализа данных государственных закупок и лабораторных испытаний эксперты Ассоциации обнаружили возможные несоответствия респираторов, закупленных больницами, заявленным стандартам качества.

Отмечается, что несертифицированные средства индивидуальной защиты несут смертельную угрозу жизни и здоровью медработников, которые работают в «красных зонах». Кроме того, некачественные маски могут способствовать распространению коронавируса.

АЗИС попросила ведомство проверить умышленное завышение или занижение цен при госзакупках, а Росздравнадзору предложила создание рабочей группы для устранения пробелов в законах.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы подтвердили получения обращения и сообщили, что заявление передано в территориальные управления ведомство и органы финансового контроля Московской, Архангельской и Ленинградской областей.