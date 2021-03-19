Доля россиян, желающих отдать детей в вуз, за десять лет сократилась вдвое Фото: Анастасия ОСИПОВА

За последние десять лет доля родителей, которые хотели бы, чтобы их дети после школы поступили в вуз, сократилась почти вдвое. Такие данные следуют из опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Согласно приведенным данным, о намерении детей продолжить образование сообщили 43 процента опрошенных, в то время как год назад об таких планах сообщали 48 процентов респондент, а в 2010-м году об этом говорили 80 процентов родителей.

Как отмечается, каждый пятый респондент сообщил, что их ребенок будет поступать в колледж, каждый четвертый заявил, что их дети еще не определились с выбором и до конца не решили, хотят ли продолжать обучение. О том, что после школы выпускник пойдет работать, рассказали два процента респондентов.

Кроме того, опрошенные сообщили, что на планы детей в этом году повлияла пандемия коронавируса, которая, по их словам, привела к снижению качества школьного образования из-за дистанционного формата, а также неспособность родителей оплачивать репетиторов и отсутствие очных подготовительных курсов из-за введенных ограничений.