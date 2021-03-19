Взрыв прогремел в жилой девятиэтажке в Химках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром в пятницу, 19 марта, взрыв прогремел в жилой девятиэтажке в подмосковных Химках.

Как сообщают в МЧС России в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о хлопке в городском округе Химки, улица Зеленая, дом 16. На место происшествия выехали две единицы техники и десять человек.

В министерстве заявляют, что по прибытию первого подразделения в 10.35 по московскому времени было установлено, что произошел хлопок неизвестного происхождения.

Кроме того, в экстренных службах сообщили об обрушении межкомнатных перегородок на восьмом и девятом этажах. По предварительным данным, под завалами могут находиться два ребенка.

На место происшествия выехали глава ГУ МЧС Подмосковья и вице-губернатор региона.

Напомним, 7 марта в Серпухове произошел взрыв газа в жилом доме. Пожара после взрыва не было. Из под завалов извлекли девочку 14 лет