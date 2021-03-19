Вирусолог: мир впервые столкнулся с эпидемическим сезоном без гриппа Фото: Александр ГЛУЗ

Если до апреля не начнет расти заболеваемость гриппом, то можно будет говорить, что текущий эпидемический сезон впервые в истории наблюдений прошел почти без гриппа. Такое заявление сделала заместителе директора по научной работе, завотделом этиологии и эпидемиологии НИИ гриппа им.Смородинцева Дарья Даниленко, назвав почти полное отсутствие вируса гриппа в этом сезоне уникальным явлением.

«Если проанализировать ситуацию, которая происходит сейчас, не только в России, но и в странах Европы, и в глобальном масштабе, то можно смело утверждать, что такого не было за всю историю наблюдения за гриппом, то есть, с 40-х годов прошлого века», - приводит «Интерфакс» слова вирусолога.

В России в текущем сезоне регистрируются единичные случаи гриппа. Как отметила эксперт, причины такой ситуации является сложным вопрос, «но, конечно, она связана с коронавирусом».

По словам Даниленко, ситуация в следующем сезоне будет зависеть от того, какие вирусы гриппа придут в циркуляцию. Специалист отметила, что вирус не исчез, и по-прежнему циркулирует, «просто его условно в настоящий момент вытеснил COVID-19».

Даниленко посоветовала, перед началом следующего сезона прививаться от гриппа, даже хотя в нынешнем сезоне эпидемии не было, уточнив, что спад уровня вакцинации может способствовать распространению вируса.

«Нужно вакцинироваться и от гриппа, и от коронавируса. Только в таких условиях можно надеяться, что эпидсезон пройдет более-менее спокойно», - заявила она.