Александр Моор: Льготная ипотека сделала жилье более доступным

Более чем на треть увеличилось количество выданных ипотечных кредитов в Тюменской области в 2020 году. «Если в 2019 году было выдано 19 345 ипотечных кредитов, то в 2020 – 25 872. И это на фоне непростой экономической ситуации прошлого года. Из 25 872 кредитов почти 14 тысяч носили льготный характер, а это – больше половины», – сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Суть вопроса, на мой взгляд, в том, что, сделала ли программа льготной ипотеки, несмотря на все побочные эффекты, жилье доступнее. А доступность жилья можно измерить только одним способом – посмотреть, стали люди покупать его больше или меньше. Кроме того, программа льготной ипотеки не только помогла поддержать строительную отрасль, но и заметно простимулировала ее в период, когда многие сектора экономики только теряли. А что такое «стройка»? Это рабочие места в самой отрасли и смежных секторах, это живые налоговые платежи в бюджеты всех уровней», – объяснил Александр Моор.

До 1 июля 2021 года в Российской Федерации действует программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Будет ли продлена программа после этой даты – сейчас обсуждается в правительстве РФ. Один из аргументов закрытия программы льготного кредитования – увеличение спроса – подстегнуло стоимость квадратного метра. Но здесь, отмечает Александр Моор, есть объективные факторы: в 2020 году увеличилась стоимость строительных материалов, транспортировки, появились дополнительные траты, связанные с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции.

По данным портала «Госуслуги», в России по программе льготного кредитования оформляют больше 90% всех кредитов на квартиры в новостройках. Первоначальный взнос – 15%, для его оплаты можно использовать материнский капитал. Квартира должна быть в строящемся или сданном доме, а продавец – юридическим лицом.

«Государственная программа дает возможность большему числу семей купить новое жилье и при этом стимулирует важнейшую отрасль экономики, то общий итог такой программы однозначно нужно считать успешным. Если федеральное правительство продлит в том или ином формате эту программу, льготная ипотека продолжит свое позитивное влияние на экономику и социальную сферу», – резюмировал губернатор Тюменской области.