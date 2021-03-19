Путин обсудил с Совбезом борьбу с оргпреступностью

Президент России Владимир Путин обсудил борьбу с организованной преступностью во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности.

- Мы сегодня обсудим вопросы, связанные с организацией борьбы с организованной преступностью. Поговорим об отдельных аспектах, чувствительных аспектах этого нашего направления деятельности. Докладчиками сегодня выступают министр внутренних дел Колокольцев Владимир Александрович и Александр Васильевич Бортников, директор ФСБ, - заявил президент Путин.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников выступили с докладом по теме борьбы с организованной преступностью.