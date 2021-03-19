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Происшествия19 марта 2021 11:24

Причиной взрыва в жилом доме в Химках стал бытовой газ

Бытовой газ стал причиной взрыва и пожара в жилом доме в Химках 19 марта 2021 года случился
Ася КУЗНЕЦОВА
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Бытовой газ стал причиной взрыва в жилом доме в Химках, сообщает ТАСС.

При этом рассматривается две версии — неисправность газового оборудования и утечка газа.

Напомним, в пятницу, 19 марта, в подмосковных Химках прогремел взрыв в жилом девятиэтажном доме. По данным МЧС России, из-за взрыва в доме обрушились стены между комнатами на восьмом и девятом этажах.

Спасатели смогли извлечь из-под завалов одного ребёнка. Видео его спасения опубликовали очевидцы.

Сайт KP.ru опубликовал список погибших и раненых при взрыве в Химках.

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