Депутат Сухарев предложил изменить условия начисления трудового стажа для заключенных

Работу осужденных до сентября 1992 года предлагают включить в трудовой стаж Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил включить в общий трудовой стаж работу заключенных до 1 сентября 1992 года, если они на тот момент уже отбывали наказание. Свое обращение он направил на имя заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко.

Политик напомнил, что на сегодняшний день в стаж осужденных идет работа, только начиная с 1 сентября 1992 года. Работа заключенных до этого периода в стаж не включается.

«На основании вышеизложенного прошу вас рассмотреть возможность включения времени работы осуждённых до 1 сентября 1992 года, в период отбывания ими наказания, в общий трудовой стаж», — цитирует обращение депутата RT.

Напомним, ранее СПЧ обратился во ФСИН с просьбой обеспечить в период пандемии заключенных бесплатными витаминами, дать им возможность созваниваться с близкими по видеосвязи, а также позволить чаще положенного принимать душ, передает Москва 24.