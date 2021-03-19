Видео взрыва в жилом доме в Химках появилось в сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в пятницу, 19 марта, в жилой девятиэтажке в подмосковных Химках прогремел взрыв. Видео происшествия попало в сеть.

Напомним, как писал сайт kp.ru, взрыв произошел в 10:24 по московскому времени на улице Зеленая, дом 16. На место происшествия выехали две единицы техники и десять человек. Как сообщили в МЧС России, по прибытию экстренных службах на место взрыва, стало известно об обрушении межкомнатных перегородок. По предварительным данным, под завалами могли находиться два ребенка. Кроме того, горели пять квартир.

Позже стало известно, что при взрыве погиб мужчина и женщина пострадала, ребенка удалось спасти. Как передает МЧС России, причиной происшествия, по предварительным данным, стал взрыв газа.

Глава ГУ МЧС Подмосковья и вице - губернатор региона выехали на место взрыва.