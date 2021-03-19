При взрыве в жилом доме в Химках погиб ребенок Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Утром в пятницу, 19 марта, в жилой девятиэтажке в подмосковных Химках прогремел взрыв. Как сообщили в МЧС России, по прибытию экстренных службах на место взрыва, стало известно об обрушении межкомнатных перегородок на восьмом и девятом этажах здания.

По предварительным данным, под завалами могли оказаться два ребенка. Позже стало известно о спасении из-под завалов одного одного ребенка, но, по данным источников kp.ru, одного ребенка нашли мертвым.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно об одном погибшем мужчине при взрыве. По последней информации, всего с травмами в больницы после взрыва доставили пять мужчин и одну женщину. Ребенка, которого удалось достать из-под завалов, 12 лет, ему сделали операцию, все прошло хорошо. Родители находятся с ним в больнице.