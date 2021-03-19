В России выявлено 9 тысяч новых заражённых коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 9 699 новых случаев коронавируса в 85 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за прошедшие сутки зафиксировано 9 699 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших за всё время эпидемии коронавируса достигло 4,4 миллиона заразившихся.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом также сообщили, что новые заболевшие есть во всех 85 регионах России. Среди заражённых у 13% не было никаких проявлений коронавируса.

Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве - 1 809 человек. На втором месте Санкт-Петербург с 921 заболевшим, а на третьем - Московская область, где за сутки заразились 605 человек.

Регионами с наименьшим в России число выявленных заражённых стали Чукотский автономный округ (три человека), Еврейская автономная область (два человека) и Ненецкий автономный округ (один случай заражения).

За прошедшие 24 часа выписаться после прохождения лечения от коронавируса смогли 12 337 человек. Всего за время эпидемии в России выздоровели 4 миллиона пациентов.

Число погибших от коронавируса в России достигло 94 267, увеличившись за сутки на 443 смерти.