Список пострадавших при взрыве в Химках: в больницы доставили 5 мужчин и 1 женщину

В больницы доставили 5 мужчин и 1 женщину Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром в пятницу, 19 марта, в жилом доме в подмосковных Химках прогремел взрыв. Как передает источник «КП», по последней информации, после происшествия всего с травмами в больницы доставили пять мужчин и одну женщину.

Пострадавшая женщина – 27-летняя квартиросъемщица из 142 квартиры, которая жила там с гражданским мужем. Она доставлена в больницу с травмой ноги.

Погибшей мужчина лет 40-45 был обнаружен на лестничной клетке между третьем и четвертым этажами.

Ребенку, которого удалось достать из-под завалов, 12 лет. Ему сделали успешную операцию. Родители находятся с ним в больнице. Другого ребенка нашли мертвым в 138 квартире, на вид ему шесть-восемь лет.

Гибель ребенка и мужчины в результате взрыва газа подтвердили в ГУ МЧС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, взрыв произошел в 10:24 по московскому времени на улице Зеленая, дом 16. На место происшествия выехали две единицы техники и десять человек.