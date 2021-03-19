Видео спасения ребенка, пострадавшего при взрыве в доме в Химках, опубликовали очевидцы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром в пятницу, 19 марта, в жилой девятиэтажке в подмосковных Химках прогремел взрыв. Как переедали в МЧС России, по прибытию экстренных службах на место происшествия, стало известно об обрушении межкомнатных перегородок на восьмом и девятом этажах дома. Однако одного ребенка удалось спасти. Видео спасения ребенка, пострадавшего при взрыве в доме в Химках, опубликовали очевидцы.

Ребенку, которого удалось достать из-под завалов, 12 лет. Ему сделали операцию, которая прошла успешна. Родители находятся с ним в больнице.

Напомним, как писал сайт kp.ru,при взрыве один ребенок погиб. Его нашли мертвым в 138 квартире, на вид ему шесть-восемь лет. Кроме того погиб мужчина лет 40-45 был, его обнаружили на лестничной клетке между третьем и четвертым этажами.