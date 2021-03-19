Автоэксперт усомнился в эффективности новых правил сдачи экзаменов на права

Автоэксперт оценил изменения в правилах сдачи экзамена на права Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экзамен на закрытой площадке позволял отработать важные элементы, которые сложно отработать на дорогах в городе. Так прокомментировал нововведение об отмене экзамена на площадке для начинающих водителей председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

«Я полагаю, что дорожные условия, какими бы они ни были, всё равно всех эпизодов важных не воспроизведут, а площадка это позволяла сделать и выявить и отработать некоторые важные элементы. Что касается наблюдателей, то я ратую за другой подход к экзаменам: я считаю, что он должен приниматься независимыми экспертами или комиссией. Состоять такие комиссии должны из опытных, квалифицированных водителей», — цитирует автоэкспорта RT.

Напомним, с 1 апреля текущего года в силу вступают новые правила сдачи экзаменов на автомобильные права. В частности, теперь водители не будут демонстрировать свои навыки вождения, выполняя упражнения на закрытой площадке, а сразу будут проходить испытания в городе, передает Пятый канал.