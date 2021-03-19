Стоимость продуктовой «корзины счастья» в России составила около 2700 рублей

Аналитики подсчитали, сколько стоит "корзина счастья" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитики составили список вкусных и полезных продуктов, которые способны улучшить самочувствие и настроение россиян весной, и подсчитали, во сколько обойдется такая «корзина счастья».

Оказалось, что такой базовый продуктовый набор обойдется в России в среднем в 2740 рублей. Самым дорогим компонентом «корзины» оказалась свежая морская рыба (547 рублей за 300-400 граммов). Также среди дорогостоящих продуктов оказались авокадо и свежая клубника.

Однако в состав «корзины счастья» вошли также и доступные продукты: бананы, сыр, зелень (салат, шпинат, руккола). Кроме того эксперты добавили в обязательный список орехи кешью, хурму, горький шоколад и финики, передает «Российская газета».

Медики отмечают, что укрепить иммунитет весной и улучшить настроение позволят продукты, в состав которых входит триптофан и тирозин, витамин D и магний. Именно их эксперты и включили в, так называемую «корзину счастья».

«Один из самых главных гормонов, способствующих хорошему настроению и ощущению счастья, — серотонин. Он синтезируется в кишечнике и головном мозге. В самих продуктах этот гормон не содержится, но для производства серотонина нужны «строительные материалы», которые мы можем получить из определенных продуктов питания», - цитирует диетолога платформы «СберЗдоровье» Маргариту Макуха «Известия».