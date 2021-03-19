Лавров заявил о появлении фриковой дипломатии у западных лидеров

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В арсенале западных лидеров появился новый феномен - фейковая и фриковая дипломатия. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, указав на то, что политики Запада, отстаивая геополитические позиции, стали чаще изобретать различные небылицы, делать необоснованные обвинения, «доказательства которых предоставлять высокомерно отказываются, да их судя по всему и нет».

«В ход идут всевозможные фейки, причем наряду с фейковым новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале западных лидеров появился новый феномен - фейковая, а порой и фриковая дипломатия», - заявил глава МИД РФ, выступая на заседании попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова.

Как отмтеил Лавров, западными коллегами не принимаются во внимания любые альтернативные точки зрения, подчеркнув на то, что это происходит не только на международной арене, но и внутри самих западных стран.

Напомним, накануне Лавров заявил, что Международный уголовный суд дискредитировал себя. По его словам, МУС не раз демонстрировал политическую ангажированность, непрофессионализм, а также непонимание норм международного права.