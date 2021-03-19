80% россиян считают себя счастливыми

В России семья и её благополучие становятся менее востребованы для хорошего самочувствия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перед Международным днём счастья, 20 марта, Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос среди россиян о том, насколько они считают себя счастливыми.

80% опрошенных ответили, что в целом чувствуют себя счастливыми, среди них полностью уверены в своём счастье 36%. Несчастными признали себя 16% опрошенных, сказано в результатах опроса на сайте ВЦИОМ.

93% среди тех, кто считает себя счастливыми, также обладают хорошим достатком. 85% счастливых россиян имеют оконченное или неполное высшее образование.

За последние полгода индекс счастья россиян опустился на два пункта до отметки в 64 пункта. Последние два года показатель держится в диапазоне от 64 до 67.

31% россиян считает, что в основном их окружают счастливые люди, а 45% считают, что вокруг поровну счастливых и несчастных людей. 16% признались, что в основном их знакомые и близкие несчастны. С ноября 2020 года социальный индекс счастья вырос на один пункт до 52.

Ранее сайт KP.ru сообщал, о результатах опроса Института общественного мнения Gallup International. В нём всех респондентов спросили, счастливы ли они. Своим мнением на этот счёт поделились также Виталий Милонов, Дмитрий "Гоблин" Пучков и Юрий Лоза.