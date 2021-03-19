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Политика19 марта 2021 12:56

Кремль рассказал о формате общения Путина и Байдена: это не дебаты

Представитель Кремль заявил, что речь идет о диалоге
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (12)Комментарии (12)

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Формат общения между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом не представляет дебаты. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что речь идет о продолжении диалога.

«Между двумя президентами не может быть дебатов, он предложил просто пообщаться, продолжить диалог глав двух государств», — уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Как уточнил Песков, глава государства предложил общение в прямом эфире, так как со стороны главы Белого дома прозвучали беспрецедентные заявления.

«Дабы не позволить этим заявлениям окончательно нанести вред и без того находящимся в плачевном состоянии двусторонним российско-американским отношениям, президент предложил обсудить эту ситуацию, но сделать это в открытую», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Представитель Кремль также заявил, что на данный момент не знает о реакции Вашингтона на предложение российского лидера в прямом эфире поговорить с американским президентом.