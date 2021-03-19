РКН: Twitter не реагирует на требования Роскомнадзора об удалении запрещенного контента Фото: REUTERS

Компания Twitter никак не отреагировала на заявление о том, что у социальной сети есть месяц, чтобы удалить запрещенную в России информацию, иначе она может быть заблокирована. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

«Они не реагируют, мы не видим обратной связи, не видим каких-то подвижек в том, чтобы на территории РФ эта платформа исполняла законодательство РФ», - сказал глава РНК на пресс-конференции в пятницу, 19 марта.

Напомним, ранее Роскомнадзор заявил о планах через месяц заблокировать в России Twitter, если социальная сеть не выполнит требования надзорного органа и не удалит запрещенную на российской территории контент. Как писал сайт kp.ru, с 2017 года ведомство подало жалобы на 28 тысяч публикаций в социальной сети. В Роскомнадзоре считают, что в постах содержится запрещенная в России информация, среди которой есть методы изготовления и употребления наркотических средств, призывы к самоубийству и способы совершения суицида, а также детская порнография.