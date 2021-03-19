Экономисты рассказали, стоит ли ждать девальвации рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новости о девальвации рубля появляются с завидным постоянством, но верить в них не стоит, уверены эксперты. Поводов для подобных экономических потрясений нет, российская валюта стабильно удерживает позиции к доллару.

Основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров отмечает, что понятие «обвала» курса национальной валюты достаточно относительное. Этим словом можно назвать любое резкое падение рубля к доллару или евро, после которого не происходит возвращения к обычному курсу.

В таком случае цены на товары в магазинах начинает стремительно расти.

- Сегодня мы видим плавные колебания курса российской валюты. За 2020 год рубль подешевел к доллару на 22%, а в евро на 30%. Последствия ослабления рубля мы ощущаем по ценам в магазинах, но резкого обвала российской валюты не было, - говорит Сидоров в беседе с NEWS.ru.

Эксперты сходятся во мнении, что ситуация сегодня стабильная, а прогнозы о грядущем обвале российской валюты, играют отрицательную роль. Создается чрезмерный ажиотаж на валютном рынке, рынках недвижимости и импортных товаров.

- Самое главное помнить, что все долгосрочные прогнозы могут поменяться в один день. Все зависит от целого ряда факторов, в том числе политических. В любом случае, у ЦБ РФ и Минфина существуют инструменты для стабилизации ситуации и поддержания курса российской валюты, - заключил Сергей Ермолаев, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Ранее директор Института нового общества, экономист Василий Колташов объяснил, почему России необходимо уходить от доллара и вводить расчеты в национальных валютах стран-партнеров, пишет ФАН.